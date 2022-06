Woonzorgcentrum Dunninghe in De Wijk krijgt 14 nieuwe appartementen

De uitbouw is vanwege de stijging van het aantal ouderen dat zwaardere lichamelijke zorg nodig heeft, of dementerend is. Dit worden ook wel ouderen met een 'complexere zorgvraag' genoemd. Met de extra appartementen wordt het gebouw hierop voorbereid, melden de betrokken partijen. Momenteel zitten er nog twintig zorgappartementen in Dunninghe.