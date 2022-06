Nieuw college Tynaarlo aan de slag: 'Politici, bakkeleien maar!'

Het nieuwe vierkoppige college van Tynaarlo is vanavond geïnstalleerd. Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo), Miguel Ririhena (GroenLinks), Hans de Graaf (ChristenUnie) en Jelbrich Peters (PvdA) kunnen dus aan de slag en kregen van de verschillende raadsfracties nog enkele adviezen mee.

Saai is het in de gemeenteraad van Tynaarlo nooit en de bespreking van het coalitieakkoord en de nieuwe wethouders, mocht dan ook geen formaliteit worden genoemd. Meerdere moties en amendementen toonden dat de oppositie zo haar bedenkingen heeft bij het akkoord.

Vrijwel alle oppositiepartijen vinden het coalitieakkoord te weinig concreet. Zo vroeg de VVD om bouwplannen voor Zuidlaren, Eelde-Paterswolde en Vries van een datum te voorzien. "Kom voor november 2022 met concrete plannen", was de oproep van fractievoorzitter Gezinus Pieters.

Tynaarlo Nu-fractievoorzitter Richard Aeilkema noemt het akkoord 'vaag' en meent dat de financiële onderbouwing een stuk beter kan. Zijn partij verzocht de coalitiepartijen een nieuw akkoord op te stellen of dit in ieder geval een stuk concreter te maken.

Volgens kersvers wethouder Jurryt Vellinga zijn de plannen van het nieuwe college getoetst op financiële haalbaarheid. Henny van den Born, in het 'oude' college wethouder financiën, denkt ook dat alles in orde is. "De plannen passen binnen de huidige financiële ruimte."