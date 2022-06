Ganzenstad Coevorden waggelt door de ganzenpoep in het Van Heutszpark

Zodra de jonge ganzen groot genoeg zijn, vliegen ze rond eind juli weer met hun ouders terug naar hun leefgebied bij de Ossehaar en vakantiepark De Huttenheugte. Tot die tijd is er dus geen oplossing. Trizin Hof van Hofganzen Ganzenbeheer voorziet de gemeente regelmatig van advies en heeft ook de groep tamme ganzen uitgezet. Hij zag het probleem al aankomen: "Het gaat ontzettend goed met de ganzen in Nederland, althans: er komen er steeds meer bij. Maar dan moet er wel plek voor zijn. De regelgeving is er in dit land nog niet op toegepast. Daarom worden de vogels vaak als last gezien."