‘Hennepkweker uit Alteveer verdiende ruim twee ton’

De man, die eind vorig jaar al werd veroordeeld tot 120 uur werkstraf en vier maanden voorwaardelijke celstraf, heeft zelf altijd beweerd dat hij niet meer dan 6.600 euro heeft verdiend.De Alteveerder verklaarde dat hij in 2016 een hennepkwekerij had met 517 planten. Tijdens de rechtszaak vorig jaar vertelde hij dat hij de kwekerij uit radeloosheid liet aanleggen, omdat zijn vrouw ernstig ziek was. Ze was in Nederland uitbehandeld, maar kon in Duitsland nog wel therapie krijgen. Die kostte 43.000 euro per twee maanden.De man, die onder meer in kunst handelde, verkocht te weinig om daar de kosten van te kunnen betalen, zei hij. Daarom benaderde hij via via mensen in de drugswereld die hem wilden helpen. Zelf zou hij een percentage van de winst krijgen. Hij oogstte naar eigen zeggen één keer. Het ging om 2,2 kilo hennep. Voor hij de tweede oogst kon verzilveren, viel de politie in november 2016 binnen.Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat de man de kwekerij al ver voor 2016 had en minstens vier oogsten heeft gehad. Tussen juni 2013 en november 2016 werd in totaal bijna twee ton aan contant geld op zijn rekening gestort. Toen de man werd opgepakt weigerde hij te verklaren waar dat geld vandaag kwam.De rechtbank gaat mee met het OM en stelt dat er wel meer aanwijzingen zijn dat de man vaker heeft geoogst. Zo vond de politie in de kwekerij verdroogd hennepafval, waren de gebruikte koolstoffilters vervuild en lag er veel stof op de spullen in de kweekruimte. Daaruit blijkt volgens de rechtbank dat de professioneel ogende wietkwekerij al veel langer in werking was dan de Alteveerder zelf heeft verteld.