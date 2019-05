Eigenaar winkelcentrum Gansehof boos op gemeente Coevorden

Geurtjens kwam via de media op de hoogte van het voorstel. “Het is voor ons een volstrekte verrassing. We hebben een brief aan de wethouder gestuurd, maar kregen geen antwoord. Natuurlijk praten we wel regelmatig met de gemeente, maar het op deze manier positioneren van de Gansehof is nooit besproken.”Wethouder Jan Zwiers trekt zich die kritiek niet aan. “In 2017 is door de raad de centrumvisie vastgesteld en sinds 2018 praten we met eigenaren van panden in de verschillende winkelstraten. Er is ook met de Kronenberg Groep meerdere keren contact geweest.”Bernette Sieben van de VVD vroeg zich af wat de concrete gevolgen zouden zijn als de raad besluit om de Gansehof niet meer tot het kernwinkelgebied te rekenen. Volgens wethouder Zwiers moet dan gedacht worden aan het niet in aanmerking komen voor subsidies om bijvoorbeeld winkels te verplaatsen. “We willen bedrijven geen schade toebrengen, maar moeten wel voor elkaar krijgen dat er een compacter winkelcentrum komt.”Een ruime meerderheid van de raad lijkt te gaan instemmen met het voorstel. Op 21 mei valt het formele besluit.