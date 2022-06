Wat vind jij: Ik schud nog steeds geen handen en geef geen zoenen als begroeting

Gewoontes die in coronatijd verdwenen, keren maar mondjesmaat terug. Waar tot een paar jaar geleden niemand nadacht bij het schudden van iemands hand, is er nu een groep Nederlanders die nog steeds terughoudend is.

Bijna zes op de tien Nederlanders schudden nog steeds minder handen dan voor corona", meldt het AD na een peiling. "Ook de drie zoenen als begroeting hebben hun populariteit verloren." Die groep is ongeveer even groot.

Gedragsdeskundige Suzie Geurtsen zegt in de krant dat veel mensen na jaren voorzichtigheid nog aan het wennen zijn aan wat mogelijk is. "De omgeving gaat natuurlijk weer meer lijken op hoe die was voor corona. Er zijn weer feestjes, je kunt weer naar kantoor. Nu is het soms nog onwennig, maar uiteindelijk zullen we het weer normaler gaan vinden en zal de norm ook weer meer in de oude richting opschuiven." Al zal er volgens haar wel een groep blijven die blijvend handen schudden en zoenen blijft mijden.