Op valreep plan voor kleinere supermarkt Ter Borch

Projectontwikkelaar Bernard Sinnema hoopt hiermee tegemoet te komen aan bezwaren van bewoners, verenigd in de actiegroep Stop Tynaarlo, en de politiek. Die dreigt met 12 stemmen voor en 11 tegen de megasupermarkt weg te stemmen.Vanavond bespreekt de raad van Tynaarlo voor de zesde keer de komst van een megasupermarkt aan de Ter Borchsingel in de wijk Eelderwolde. Deze zou tot vandaag 3000 vierkante meter groot worden, maar Sinnema wil nu ineens terug naar een plan van 2500 vierkante meter. Verder komen er 35 minder parkeerplaatsen. Dit zouden er eerst 187 zijn, in het aangepaste plan zijn dat er 152.Ook wordt het plan enkele meters opgeschoven, zodat er tussen de supermarkt en de scholen een veiliger route ontstaat voor kinderen. Daarnaast komt de projectontwikkelaar met meer bomen en ruimte voor groen.Projectontwikkelaar Sinnema van VOF Ter Borch heeft de aanpassingen vanavond vlak voor de raadsvergadering per brief naar de raadsleden gestuurd. Het college was van tevoren op de hoogte gesteld. Vooraf wilde Sinnema geen toelichting geven. "We gaan eerst afwachten wat ze ervan vinden." De projectontwikkelaar, die sinds 2012 bezig is met de plannen in Ter Borch, moet zijn plan wel aanpassen. Want zoals het er nu voorstaat, krijgt hij geen meerderheid meer.