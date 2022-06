Drentse VVD in actie tegen stikstofplan eigen minister

De Drentse VVD gaat zaterdag op het partijcongres hun stikstofminister Christianne van der Wal proberen op andere gedachten te brengen over het stikstofbeleid. De minister lijkt daar echter geen boodschap aan te hebben.

Vrijdag presenteert Van der Wal, minister voor stikstof en natuur, samen met landbouwminister Henk Staghouwer (ChristenUnie) het stikstofbeleid. Hierin staat wat nodig is per gebied om de natuur te herstellen én welk perspectief daar voor boeren tegenover staat. De dag erna zal Van der Wal haar plannen moeten verdedigen tegenover partijgenoten op het congres van de VVD.

Over de plannen in Drenthe, waar veel natuurgebieden zijn, is nog niets bekend. In andere provincies moet de stikstofuitstoot met 70 tot 80 procent worden teruggebracht om de natuur de kans te geven te herstellen, meldde NRC vorige week. De boerensector moet er rekening mee houden dat de veestapel tot 2030 met ongeveer 30 procent krimpt. "Drenthe zal daar ook mee te maken krijgen. Het is nog niet genoemd, maar de impact zal ook hier groot zijn. Er zijn ook kwetsbare natuurgebieden hier", zegt VVD'er Mirjam Pauwels.

Motie

Vanuit de Drentse VVD-ledenvergadering kwam de opdracht om de Tweede Kamer te bewegen tot ander stikstofbeleid, 'zorgvuldiger en liberaler'. Pauwels, VVD-wethouder in Assen, zal namens de Drentse liberalen de motie indienen, die krijgt volgens haar steun van inmiddels 500 VVD'ers in heel het land. "De huidige plannen zijn te massief en te eenzijdig op de landbouw gericht", zegt ze. "We vrezen echt voor de leefbaarheid en economie op het platteland. Daarbij is het de vraag of we de doelen daarmee überhaupt halen."

De 500 VVD'ers willen dat er meer geld gaat naar de ontwikkeling van innovatieve technieken om stikstofuitstoot terug te dringen, dat andere sectoren evenredig bijdragen en dat er nog eens gekeken wordt naar rekenmodellen en de stand van de natuur. "Wat zijn we aan het redden, zijn de natuurdoelen wel haalbaar?", werpt Pauwels vragen op.

Het terugdringen van het aantal boerenbedrijven valt in ieder geval helemaal verkeerd bij Pauwels. "Dat heeft een hele impact op het platteland. Stel dat in Drenthe 50 procent van de boeren uitgekocht moet worden, dan kun je de gevolgen niet overzien. Voor al die gezinnen en de afgeleide bedrijvigheid, daar is niet over nagedacht volgens ons."

Niet afzwakken

Van der Wal gaf deze week in de Tweede Kamer al aan niet te zwichten voor druk van buitenaf. Volgens haar is het beleid ingrijpend, maar onontkoombaar. "Ik heb geen keuze om de druk te weerstaan, dat moet."

Tot voor kort was Van der Wal voorzitter van de landelijke VVD. Nu moet ze zich dus als minister verantwoorden tegen kritische partijgenoten. En mogelijk tegen boeren die in het verweer zullen komen. "We hebben geen enkele keuze", zegt ze. In 2019 maakte de Raad van State een einde aan het oude stikstofbeleid dat veel te vrijblijvend was. Het gaat om "een juridische uitspraak die klip en klaar is", zegt Van der Wal. "We hebben ons jarenlang niet aan de afspraken gehouden."