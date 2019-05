Geel hesje uit Emmen na gesprek met Rutte: Hij leek heel geïnteresseerd

Anderhalf uur zat Westerbeek samen met vier andere gele hesjes aan tafel met Rutte. "Hij leek geïnteresseerd", kijkt de actievoerder terug. "Maar nou weet je nooit helemaal zeker wat er achter die blik schuil gaat."De gele hesjes gingen vanmiddag naar Den Haag om hun ongenoegen over de gang van zaken in Nederland te uiten. Vanuit de Drentse beweging deed Westerbeek het woord. "Ik heb onder meer gesproken over de crisis- en herstelwet in Drenthe, maar ook over de windmolens die er zijn doorgedrukt. Wij willen dat de provincie de regie weer terugkrijgt over de invulling van het landschap. Daarnaast hebben we het ook gehad over een experiment met een basisinkomen in de Veenkoloniën."Concrete toezeggingen deed Rutte volgens Westerbeek niet. "Dat was op dit moment voor hem lastig. Hij heeft in ieder geval ons manifest aangenomen en beloofd dat hij dat gaat bestuderen. Bovendien mogen we na de zomer opnieuw op gesprek komen."Tot die tijd gaan de demonstraties van de gele hesjes gewoon door. Westerbeek: "Als we met zoveel mogelijk mensen de straat op blijven gaan, wordt de druk op de regering alleen maar groter."