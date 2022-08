Vroeg uit de veren: Vogels spotten op het Leekstermeer

Hoe ziet het leven in, op en rondom het water er in de zomer uit? Om daar achter te komen maken we in de serie Spetterend Drenthe een tocht langs het Drentse water. Te beginnen bij het Leekstermeer, waar we met kano's vogels gaan spotten. En dat kan het beste om 4.00 uur 's ochtends...

Opstaan op dit tijdstip is Michel Wijnhold, vrijwilliger bij Natuurbelang De Onlanden, wel gewend. Hij inventariseert namelijk broedvogels. Dit broedseizoen loopt Wijnhold in totaal zestig rondes in verschillende natuurgebieden. "Voor het inventariseren van broedvogels begin je altijd een uur voor zonsopgang. In maart is dat nog te doen, maar het wordt zwaarder richting 21 juni. Je wordt meestal wel beloond met dit soort beelden."

Wijnhold doelt op het aanzicht van het Leekstermeer. Het is helder en windstil. Het water is zo glad als een biljartlaken. En de lucht kleurt langzaamaan oranje door de opkomende zon. Met dit beeld is vroeg opstaan niet zo erg.

Bonte verzameling van geluiden

De kans om vogels 's ochtends vroeg te zien is groot, omdat de meeste vogels een zangpiek rond zonsopgang hebben. Aan de rand van het riet hoort Wijnhold van alles. Een sprinkhaanzanger, een kleine karekiet, een koekoek, een merel en in de lucht vliegen meeuwen. Waarom maken vogels eigenlijk al deze geluiden? "Het idee is dat ze een vrouwtje lokken en een territorium afbakenen", legt Wijnhold uit. "Misschien doen ze het ook wel voor de lol."

Dan hoort hij een bosrietzanger. "Dat is een druk zingend vogeltje. Hij heeft allemaal imitaties in zijn zang. Soms denk je dat je vijf verschillende vogels hoort en dan is het er maar één die een heleboel vogels nadoet."