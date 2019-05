Inwoners Westerveld mogen het zeggen

Dinsdagmiddag was de start in Vledder. Het college was er, raadsleden en vertegenwoordigers van Dorpsbelang Vledder. 'Westerveld on Tour' was al afgesproken tijdens de vorming van een college tussen Progressief Westerveld, Gemeentebelangen en DSSW/SW. En nu, een jaar na de verkiezingen, is het zover."We gaan langs bij sportvelden, schoolpleinen, evenementen en gaan vragen wat ze van de gemeente vinden", zo zegt wethouder Wilfried de Jong.De gemeente heeft een bureau ingeschakeld om dit allemaal te regelen en te bedenken. Komend weekend valt er bij alle inwoners een kaart in de bus waarop ze hun mening kwijt kunnen.Raadslid Wilfred Beets van Progressief Westerveld, een collegepartij, is blij met de nieuwe manier van informatie verzamelen. Hij had overigens het liefst gezien dat niet een extern bureau, maar de gemeenteraaddit op poten had gezet. "Ik had het graag iets meer Westervelds gezien en spontaner."Toch is Beets blij dat niet van tevoren een vaststaand college-akkoord is gemaakt en dat inwoners met hun eigen expertise nu in kunnen spreken. Als het plan klaar is, heeft het college zo'n twee en een half jaar de tijd om het uit te voeren. Volgens Beets zet dat de druk er op. "Ik denk dat de druk op de achtergrond niet verkeerd is."Oppositiepartij VVD had het liefst gezien dat ze eerder waren begonnen, zo zegt fractievoorzitter Renate Masselink. "Ik ben heel benieuwd wat er uit gaat komen en of ditmanier is om mensen te bereiken. Dat is vaak het moeilijkste. We hebben het ooit zelf ook geprobeerd. Het is heel ingewikkeld om dingen op die manier duidelijk te krijgen."Wethouder Wilfried de Jong ziet die korte periode om plannen te realiseren ook niet als een nadeel. "We willen samenlevingsakkoorden sluiten. Die proberen we in december vast te stellen. Het hoeft niet allemaal heel snel. Het moet wel zorgvuldig."En na nog geen drie kwartier gaan alle vlaggen in het kleine witte karretje, worden de tafeltjes opgeruimd en is iedereen weer weg. De campagne Westerveld Natuurlijk gaat zo'n drie maanden duren.