Casper Goedkoop en FC Emmen naderen akkoord

FC Emmen 2 ongeslagen kampioen

"De intentie om met elkaar door te gaan is er van beide kanten", aldus Goedkoop. "Maar we moeten nog praten over de inhoud van het takenpakket." Mocht de inwoner van Vries zijn contract verlengen, dan start de Drent na de zomer aan zijn derde jaar als assistent van Dick Lukkien.Goedkoop werd gisteravond als trainer/coach van FC Emmen 2 kampioen in de reservecompetitie door met 1-1 gelijk te spelen tegen PEC Zwolle. "Deze wedstrijd was niet goed", meende de trainer, "maar de titel is over de gehele competitie genomen wel verdiend. We hebben het voor de winterstop een tijdje moeilijk gehad en hebben ons op het laatste moment toch nog geplaatst voor de kampioenspoule, maar daarin bleven we negen duels op rij ongeslagen. En dat is knap als je bedenkt dat we tegen ploegen als Feyenoord en FC Twente speelden."Dat de club ervoor kiest om geen gebruik te maken van het promotierecht naar de derde divisie is volgens Goedkoop logisch. "Buiten de kosten speelt ook de maximum-leeftijd een grote rol. In de pyramide mag een 2e team van een profclub geen spelers ouder dan 23 jaar opstellen. Dat is voor de meeste betaald voetbalclubs, waaronder FC Emmen, simpelweg niet te doen."