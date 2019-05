Interzorg bouwt servicecentrum: 'Lekker vers eten en schone was maken het leven leuker'

Daar gaat de zorginstelling zelf lekker vers eten koken en de was doen voor de duizend bewoners in de negen zorgcentra in Noord- en Midden-Drenthe. Ook de voorraden en hulpmiddelen komen hier straks vandaan.De complete facilitaire dienstverlening bij Interzorg komt straks vanaf één plek, vanaf het servicecentrum op het Messchenveld, tot in de kamers van bewoners. Manager Elly van der Woude vindt dat Interzorg hiermee 'het leven van de bewoners met lekker eten en op tijd de schone was terug, zo weer een stukje leuker maakt'. "We doen het met een glimlach voor een glimlach."Nu neemt Interzorg nog eten af van Distrivers, waarvan de menu's drie weken van tevoren besteld moeten worden. "Dus als het ineens gaat vriezen, en je bent lekker in winterse stemming, dan kun je niet zomaar ineens bedenken 'we gaan stamppot eten'. Straks kan dat wel en zijn we veel flexibeler. En we hoeven minder conserveringsmiddelen te gebruiken, het eten is veel verser en gezonder." Ook is er ruimte voor streekproducten en voor de speciale dieetlijn die Interzorg heeft 'om gezond oud te worden'.En dan de schone was, dat moet weer een feestje worden, in plaats van een waslijst van vermissingen. Vuile kleding van bewoners en alles aan linnengoed gaan nu via een industrieel wasbedrijf de deur uit, om na lange tijd schoon terug te komen. "Als het al terugkomt. Er raakt vaak wat zoek en een duur leuk jurkje moet je ook aan kunnen in een verzorgingshuis. Dan wil je ook zeker weten dat het terugkomt."Twee jaar geleden kwam Interzorg met haar facilitaire droom naar buiten en eigenlijk had de bouw eind dit jaar klaar moeten zijn. "Maar ach, dan loop je weer tegen dingen aan, die meer tijd vragen. En dat heeft ons een half jaar gekost", aldus Van der Woude.Het pand wordt neergezet door vier zakelijke partners, verenigd in Duurzaam Wonen. Distrivers is er onder meer bij betrokken voor de levering van de voedingsmiddelen. En de Laundry Expert weet alles van de vol geautomatiseerde wasstraat, met hoogstaande technische snufjes, zodat alle was bij de rechtmatige eigenaar terugkomt. "Daar hangen me straks toch een bakken techniek in het gebouw", zegt Van der Woude.Het pand blijft straks eigendom van de partners van Duurzaam Wonen. En ook alle spullen die bij keuken en wasserij horen. Interzorg gaat het huren. "Wij runnen het, nadat zij het gebouw met alles erop en eraan hebben neergezet. Zo steken we zelf geen geld in vastgoed, maar in zorg en betere service aan onze cliënten."De nieuwe werkwijze geeft ook lucht aan het verzorgend personeel in de tehuizen. Facilitaire medewerkers van het servicecentrum brengen eten, drinken en was tot aan de koelkast en kledingkast in de zorgcentra. "De zorgmedewerkers hebben er dan geen omkijken meer naar en kunnen dus vol voor de zorg gaan."Hoeveel miljoen het servicecentrum nu precies gaat kosten, wil Van der Woude niet kwijt. "Dat is het pakkie an van de partners. Wij gaan erin zitten, en huren het."Over een jaar moet het servicecentrum klaar zijn. Elly van der Woude kan na drie jaar voorbereidingswerk niet wachten. "Ik heb uitgekeken naar deze dag. En vorige week ben ik nog even in mijn eentje op de bouwkavel op het Messchenveld gaan staan, om te genieten van het moment. Ik zal ontzettend blij zijn als we volgend jaar rond deze tijd de opening hebben."