Geen nominatie Dick Lukkien voor Rinus Michels Award: 'Prijs compleet lachwekkend'

Erik ten Hag (Ajax), Mark van Bommel (PSV), John van den Brom (AZ), Adrie Koster (Willem II) en Maurice Steijn (VVV) staan wel op de lijst. De hoofdtrainers uit het betaalde voetbal in Nederland bepalen vrijdag 17 mei tijdens het trainerscongres in Zwolle wie zich de trainer van het jaar mag noemen.Volgens journalist Stef de Bont vanis het negeren van Lukkien vreemd. "Hij levert een wereldprestatie met FC Emmen", schrijft hij op Twitter. Ook Frank Wormuth van Heracles Almelo had volgens hem op de lijst moeten staan.Mark van Rijswijk, voetbalcommentator bij, begrijpt eveneens niets van de keuzes. "Ik nam de Rinus Michels Award al niet echt serieus door eerdere keuzes. Dat Dick Lukkien niet is genomineerd maakt de prijs definitief compleet lachwekkend."Rik Elfrink, PSV-watcher bij het, sluit zich daar bij aan. "De gedoodverfde degradant heeft het heel knap gedaan dit seizoen en mogelijk een grote rol in de kampioensrace gespeeld, door PSV thuis op 2-2 te houden."AD-columnnist Sjoerd Mossou wijt zijn hele column aan de Rinus Michels Award. Ook hij begrijpt niet dat 'wondertrainer' Lukkien niet is genomineerd. ''In tegenstelling tot pakweg Ten Hag of Van Bommel heeft hij geen leger van videoanalisten, teammanagers, performance coaches, inspanningsfysiologen specialistentrainers, P&-O-managers en sportpsychologen tot zijn beschikking, laat staan een Frenkie of Luuk de Jong", schrijft hij.Lukkien droeg de trots van de hele provincie op zijn schouders, vervolgt Mossou. "Hij verdient een standbeeld in Emmen, ongeveer zo groot als de hunebedden."Lukkien werd vorig jaar wel genomineerd. Toen ging het om de beste trainer in de toenmalige Jupiler League. De Veendammer greep naast de prijs: Michael Reiziger van Jong Ajax bleek de beste.