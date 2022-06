Lucy's Inn stelt groepsaccommodatie beschikbaar voor opvang Oekraïners

Horecabedrijf Lucy's Inn in Eesergroen stelt de eigen groepsaccommodatie beschikbaar voor de opvang van Oekraïners. Volgens uitbater Sander Wubs is er ruimte voor 25 personen. De vluchtelingen worden vanaf juli verwacht.

Wubs: "Het is schrijnend genoeg, natuurlijk. Vrienden om ons heen trokken daarom bij ons aan de bel vanwege onze groepsaccommodatie." Wubs besloot er gehoor aan te geven. De horecaman blijft er bescheiden onder. "Er zijn meer accommodaties en zorgboerderijen die mensen opvangen. Ik ben niet specialer dan de buurman."

Het restaurant, vooral bekend vanwege de high tea, blijft in de tussentijd geopend. "De verblijven bevinden zich achter de zaak. Dus het is dus niet zo dat gasten niet langs kunnen komen."

Wubs kan niet aangeven voor hoe lang de opvang noodzakelijk is. "We doen het voor zo lang het nodig is."