Steeds meer Drenten mochten 100 kaarsjes uitblazen

Het aantal mensen van honderd jaar en ouder in Drenthe is de afgelopen jaren gestegen. Op dit moment wonen er 89 honderdplussers in Drenthe.

Het aantal eeuwelingen in Nederland groeit al jaren en ook in Drenthe is er de laatste twee jaren een toename te zien, blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van recent bijgewerkte cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS voorspelde een paar jaar geleden al dat de groep honderdplussers vanaf 2020 snel groter zou worden vanwege een kleine babyboom na de Eerste Wereldoorlog.