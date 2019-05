25 jaar op zoek naar een zakmes

"Ik hoorde ineens mooie verhalen over mijn overgrootvader Jan Kornelus Kloeze. Smid in Koekange en Dwingeloo. Hij scheen een beroemd zakmes te maken in zijn smederij. Het kloezemes, zo werd het genoemd.”Het was een mes dat iedere zichzelf respecterende man in Dwingeloo en omgeving op zak had. Achterkleinzoon Albert wil er ook eentje bemachtigen, maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig."Ik ben bij allerlei mensen thuis geweest. Mensen van wie ik via via hoorde dat ze zo’n mes bezaten. Ik mocht de messen bekijken en vasthouden. Maar meenemen, ho maar. Er zat altijd een emotie vast aan zo’n mes", zegt Albert."Iemand vertelde bijvoorbeeld dat zijn opa er zijn leven aan dankte. Want anders was de man verongelukt, maar dankzij het kloezemes kon hij zichzelf uit deze situatie bevrijden. Dit soort verhalen hoorde ik.”Albert heeft zijn overgrootvader niet gekend, maar heeft na alles wat hij over hem hoorde het gevoel alsof dat wel zo is. "Een kleine sterke man, met grote knuisten. Klein Jampie noemden ze hem. Altijd in het zwart, platte pet die alleen aan tafel tijdens het bidden werd afgezet. Vrolijk, ook al kende hij veel verdriet in zijn leven. Twee echtgenotes stierven, één kind.”En Jan Kornelus Kloeze was ook een kundige smid. "Van heinde en verre kwamen boeren naar hem toe om hun ploegijzers te laten smeden. En zijn kloezemes was een staaltje van vernuft", vertelt Albert Kloeze."Het staal werd dun uitgesmeed, geslepen en in model gemaakt, geboord en gevijld. Het heft werd gemaakt van een speciale houtsoort, die hij bij de stelmaker in het dorp haalde. Niet te hard maar wel taai. Vaak ingelegd met dun koper of messing, dat deed hij alleen bij de duurdere messen. Op de bovenkant van het heft een verzonken streepje staal dat verend opgelicht kan worden. Het lemmet kan hiermee worden vergrendeld, zodat het tijdens het gebruik bleef staan en dus niet dicht kon klappen.”Hij streelt bewonderend het oude zakmes dat voor hem op tafel ligt. "Ja, na een zoektocht van 25 jaar heb ik hem uiteindelijk gekregen. Van een man die er ook eerst niet van af wilde. Toen bleek dat hij familie was, hij was de vader van de zwager van mijn zoon, kreeg ik het alsnog, kerst vorig jaar, mijn zoon kwam ermee aan. Wat een kerstcadeau! Ik ben er dolblij mee. Kijk eens hoe mooi het is gemaakt. En hier, zijn stempel in het lemmet.”Er klinkt een soepele klik als hij het mes sluit. "Het enige jammere is dat nu de zoektocht ten einde is.” zegt Albert Kloeze met een peinzende blik. Dan legt hij het mes voorzichtig terug op een plank in de voorkamer.Meer over het kloezemes in Drenthe Toen, zondag 12 mei tussen 19.00 en 21.00 uur op radio Drenthe. Daarna te beluisteren in de Podcast of uitzending gemist op www.rtvdrenthe.nl.