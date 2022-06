Rookmelders per 1 juli verplicht in iedere woning: 'Je wordt op tijd gewaarschuwd'

Niet voor iedereen is het gemakkelijk om een rookmelder op te hangen. Inwoner Rob Buschman wordt daarom geholpen bij het plaatsen van de melders in zijn boerderij in Gees. "Er komen er in totaal drie in dit pand", vertelt de 75-plusser. "Het wordt voor je opgehangen en je hoeft niet op de ladder te klimmen. Het wordt door mensen gedaan die gewend zijn om met een schroef en een schroevendraaier om te gaan. Dat is fantastisch en het zit meteen goed!"

Projectleider Van Berkum benadrukt dat de dorpscorporatie zich vooral richt op de 75-plussers, niet alleen omdat het voor deze mensen niet vanzelfsprekend is om een melder op te hangen. "Het is een doelgroep waar wij graag mee in contact zijn en dit is een manier om met hen in contact te komen." Buschman kiest niet alleen voor de rookmelders omdat het aan het einde van de maand verplicht is. "Het is ook voor de eigen veiligheid, op die plekken waar rook zou kunnen ontstaan."