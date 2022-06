Inspecteur Simon na 47,5 jaar met pensioen: 'Prachtige carrière gehad'

Menigeen kent hem wel van social media: inspecteur Simon van de politie in Emmen. De politiechef (67), die woonachtig is in Gieten, gaat na 47,5 jaar bij de politie met pensioen.

"Ik heb in mijn Twitter-biografie staan dat ik een reiziger en avonturier ben", vertelt hij met een lach op zijn gezicht. "Ik ben graag buiten en hou ervan om lekker op pad te gaan. We gaan eerst lekker op vakantie, we hebben een Volkswagen-busje en vertrekken richting Scandinavië. Maar ik ga het wel enorm missen, hoor. Ik heb een prachtige carrière gehad."

Toen dertien jaar geleden sociale media ook werden opgepakt binnen de politie, zag Westerhof een kans. "Dat leek me wel wat. Ik zei: 'Ik wil dat wel doen'. Er werd me gevraagd of ik dat wel meende. Ik zei: 'Tuurlijk, als chef moet je het goede voorbeeld geven'." Al gauw wisten inwoners Westerhof te vinden via sociale media en werd hij bekend als inspecteur Simon.

Timmeren en de Koninklijke Marechaussee

Hij groeide op in Korengarst, een buurtschap in de omgeving van Noordbroek. Hij volgde de timmer- en metselopleiding aan de lagere technische school (lts), gevolgd door de middelbare technische school (mts), waar hij weg- en waterbouwkunde deed.

Toen kwam de dienstplicht om de hoek kijken in 1975. Westerhof ging bij de Koninklijke Marechaussee aan de slag en kwam bij de grens te staan in Nieuweschans. "Het was in de tijd dat de Rote Armee Fraktion (RAF) heel actief was en vanuit Duitsland veel aanslagen pleegde in heel Europa. En ik stond daar samen met de Bundesgrenzschutz van Duitsland. Die waren tot de tanden bewapend. En ik stond daar in mijn polo en colbertje naast", lacht hij. "Dat is nu wel anders."

Gestikt in karbonade

Al gauw werd hij daar ook met zijn eerste dode geconfronteerd. In de tijd van de Butterfahrt - een vaartocht naar internationale wateren waar belastingvrije aankopen aan boord konden worden gedaan - kwam er in de avond een bus terug naar Duitsland.

"Je gelooft het niet: op de heenreis tussen Nieuweschans en Delfzijl was er een man gestikt in een karbonadebotje. Die karbonade had hij vlak voor de grens bij de Imbiss gekocht. Dat is hem fataal geworden."

"Ze hebben hem onderin gelegd, want de Butterfahrt moest doorgaan. En in de avond op de uitreis deden de Duitse collega's de klep opzij open. En daar lag hij", vertelt hij. "De collega's van de Bundesgrenzschutz kwamen bij ons: 'We hebben een lijk gevonden in de bus'." Westerhof moest het oplossen, want de bus mocht Duitsland niet in.