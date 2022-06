Vader die zoontje (1,5) wilde doden in bos Drouwen liet briefje achter

De 47-jarige man die vastzit voor het neersteken van zijn zoontje van anderhalf jaar oud bij het Boomkroonpad in Drouwen, was van plan om het kind te doden. De man heeft bij de politie bekend. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de man poging tot moord.

Door het ingrijpen van twee agenten en een verpleegkundige, die toevallig in het bos was, werd een familiedrama voorkomen, zei het OM. Dit bleek vandaag tijdens de eerste openbare zitting over deze zaak.

Briefje op de deur

De man reed zondagochtend 27 februari met zijn zoontje in de auto naar het bos in Drouwen. De man had een mes in een theedoek gewikkeld en nam dat mee in een tas. Bij het weggaan liet de man een briefje op de deur van zijn woning in Gasselte achter.

De moeder van het kind las het briefje en alarmeerde de politie. Zij vertrok samen met haar vader, de opa van het kind, naar het bos. Daar zagen ze dat twee agenten de vader en het kind in een auto zetten en probeerden de man te kalmeren. Voor de ogen van deze agenten stak de vader het mes met kracht in de borstkas van het kind.

'Het spijt mij zo'

Het mes sneed door een rib en veroorzaakte een slagaderlijke bloeding. De agenten overmeesterden de vader en gebruikten daarbij een stroomstootwapen. De verpleegkundige ontfermde zich over het kind. Tijdens de zitting vanochtend werd duidelijk dat het weer goed met het jongetje gaat.

"Het spijt mij zo erg, zo ontzettend erg", huilde de man vanaf een scherm in de zittingszaal, tegen de moeder van het kind. Hij stond via een videoverbinding in contact met de rechters en zit sinds zijn aanhouding op een psychiatrische afdeling van de Penitentiaire Inrichting (PI). De man wordt nog onderzocht door een psychiater en een psycholoog. Ook ondergaat hij nog een persoonlijkheidsonderzoek (naar het emotionele- en sociale functioneren van de man).