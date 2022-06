Eerste restaurant na brand Rolderstraat Assen weer open

Een van de buren van Klein Paramaribo kan aankomend weekend weer gasten ontvangen in hun restaurant. Eat Japan opent op zaterdag 11 juni na ruim een maand weer zijn deuren.

Eind april werd de Rolderstraat in Assen opgeschrikt door de brand in restaurant Klein Paramaribo. Het pand moest gesloopt worden in verband met instortingsgevaar. De politie denkt dat de brand niet is aangestoken. Daarmee is het onderzoek naar de zaak voorlopig afgesloten.

Veel rookschade

Het pand waarin het Japanse restaurant zit, had iets meer geluk. Het pand zelf is niet beschadigd door de brand of rook, maar wel viel het tegen hoeveel roet er was, vertelt eigenaar Hung Lau. "Alles was zwartgeblakerd en zat onder het roet. Alle voorraad, rijstpannen, keukenmateriaal en meubilair moesten helaas weggegooid worden. Zelfs het plafond werd afgekeurd en weggegooid. In de keuken was alleen veel rookschade."

De afgelopen tijd zijn ze bezig geweest met het schoonmaken en met herstelwerkzaamheden. Zo moest het gehele plafond vervangen worden. Dat kostte meer tijd dan verwacht. Eerder gaven de eigenaren van het restaurant aan dat ze de eerste week van juni weer open hoopten te gaan.

De eigenaren van Eat Japan zijn opgelucht dat ze weer open kunnen. "Wij hebben heel veel geluk gehad. Het heeft veel slapeloze nachten gekost, maar wij blijven positief. Ook dankzij onze klanten. We hebben heel veel lieve berichten gehad. Iedereen leefde met ons mee. Daar zijn we zeer dankbaar voor. Wij kunnen niet wachten om weer van start te gaan."

'We weten nog steeds niet wat er gaat gebeuren'

Voor de andere buren van het Surinaamse restaurant - King Spareribs - ziet het er minder goed uit. "We zitten nog steeds in dezelfde situatie. We weten niet wat er gaat gebeuren. Het kan zijn dat het pand gesloopt moet worden of dat het blijft staan. Het is nog allemaal onzeker. Als het pand wel blijft staan, kan het zeker nog een jaar tot anderhalf duren voordat we het pand in kunnen", vertelt de eigenaar.

Het is voor de eigenaar vooral afwachten wat er gaat gebeuren. Er zitten onder andere scheuren in het pand. Het onderzoek in hun restaurant loopt nog, maar bij de pakken neerzitten doen ze niet. "We gaan door met bezorging. Die maken we nu gereed in een van onze andere panden. Maar we kunnen nu geen gasten ontvangen en missen daardoor wel omzet."

'We willen doorgaan'

Aniel Gajadhar, eigenaar van Klein Paramaribo, geeft aan weer door te willen gaan met een restaurant. "Maar niet gelijk weer zo groot als Klein Paramaribo. De energie is op. We gaan verder kijken en zorgen dat we de passie en energie weer terugvinden."