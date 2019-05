SWAMP blaast festival voor dit jaar af

"We blazen de zevende editie af voor 14 september. Alles bij elkaar was er onvoldoende inzet om het voor dit jaar goed te doen. En we doen geen half werk", zegt penningmeester Henk Staal bedroefd. "Als we een wijkfeest willen neerzetten, moet alles kloppen. En dat deed het niet."Daarop heeft de Stichting SWAMP, met drie bestuursleden en vijf mede-organisatoren, besloten het feest af te blazen. "Heel vervelend, maar ons lukt het als groep niet. Financieel liep het lastig, organisatorisch zat het tegen, het totaalplaatje klopte gewoon niet."Dat SWAMP daarmee voor eeuwig weer het moeras inzakt, waar Marsdijk op gebouwd is, vindt Staal te voorbarig. "Zeg nooit nooit. Want als iemand anders opstaat, dan graag. Tot 1 juni geven we als Stichting SWAMP nog de tijd om je bij ons te melden, om het stokje voor de zevende editie over te nemen. Dan is er nog krap drie maanden tijd."De aanloop naar de zevende editie begon al beroerd. Door vertrek van bestuursleden en wegvallende krachten achter de schermen, dreigde vorig najaar SWAMP al ter ziele te gaan. Dat werd voorkomen, nadat een noodoproep toch nieuwe mensen opleverde. Maar nu valt de boel toch nog om.SWAMP begon zeven jaar geleden in Marsdijk als buurtinitiatief, met een buitenfilmvertoning in het Anne Frank Park. Daar was grote belangstelling voor. Het leidde tot een jaarlijks wijkfeest met bazaar, sportactiviteiten, theater, film, muziek en op zondag ter afsluiting een kerkdienst. Het was vaste prik op de tweede zaterdag in september. En ook de Marsdijk Run, die altijd in mei was, sloot aan bij SWAMP.Het loopevenement - dat sinds vorig jaar de 4 Mijl van Assen heet - blijft trouwens wel overeind op 14 september in Marsdijk. Het was vorig jaar een groot succes. Er waren vele honderden aanmeldingen meer dan de organisatie aankon. Daarom is dit jaar het deelnemersveld opgetrokken naar 1.500.Organisator Bertjan Marree van de 4 Mijl van Assen vindt het jammer dat het SWAMP-feest die dag wegvalt. "Maar wij gaan zelf proberen om er een prachtige 4 Mijl-afterparty omheen te organiseren. Hoe die eruit gaat zien weten we nog niet, maar het zal toch een leuk feestje worden."