50PLUS biedt excuses aan voor Duut-affaire: 'Vertrouwen is ernstig beschaamd'

Het 50PLUS-Statenlid maakte ruim een week geleden bekend samen verder te gaan met Douwe Oosterveen voor de nieuwe partij Sterk Lokaal Drenthe.Die overstap leverde een boel commotie op en schiet ook bij 50PLUS in het verkeerde keelgat. De partij vindt het tijd voor excuses aan haar kiezers en doet dat vandaag in een advertentie in"Het bestuur van 50PLUS betreurt de gang van zaken in hoge mate en wij willen onze 8.444 kiezers in Drenthe welgemeende excuses aanbieden. U heeft uw vertrouwen aan 50PLUS gegeven en dat vertrouwen is ernstig beschaamd", zo is te lezen in de advertentie.Duut gaf aan zijn gewonnen 50PLUS-zetel te willen houden. Maar het partijbestuur wil dat hij zijn zetel inlevert "Bij de opstelling van de kieslijsten hebben alle kandidaten hun handtekening gezet onder een verklaring dat zij hun zetel teruggeven aan de partij als ze niet langer 50PLUS vertegenwoordigen. Ook Frank Duut heeft die verklaring getekend. Zijn woord en handtekening zijn kennelijk niets waard", schrijft het bestuur in de advertentie.De partij belooft alles op alles te zetten om de zetel terug te krijgen, zodat 50PLUS vertegenwoordigd blijft in de Drentse staten. Bovendien wordt de selectie van kandidaten voortaan strenger."Onze kiezers hebben niets aan baantjesjagers die alleen aan zichzelf denken." 50PLUS wil daarnaast dat de wet wordt aangepast, zodat 'zetelroof' onmogelijk wordt gemaakt.