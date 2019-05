Brandweer doet geen aangifte tegen overlastgevers paasvuur in Erica

Woordvoerder Marcel van Alphen van de Veiligheidsregio Drenthe betreurt het besluit. "Omdat er tussen de vijfhonderd en duizend mensen aanwezig waren, is het helaas lastig te bewijzen wie er gegooid heeft", leg hij uit."Er is overlegd met de politie, maar er is slechts een kleine kans op vervolging", zegt de woordvoerder. "Zodra wij meer aanwijzingen krijgen, doen we uiteraard alsnog aangifte. Laat duidelijk zijn: wij nemen dit niet lichtzinnig op en tolereren geen geweld. Dit werkt zeer demotiverend voor onze mensen."Het paasvuur aan de Verlengde Vaart in Erica bedreigde een naastgelegen bungalowpark, waardoor de brandweer moest ingrijpen. Burgemeester Eric van Oosterhout noemde het gedrag van de mensen die met bierflesjes en stokken gooien 'schandalig'."Brandweermensen zetten zich in voor de veiligheid van anderen. Dan moeten zij ook veilig hun werk kunnen doen", vertelt van Oosterhout. "Ik keur dit af, en we zullen hier met de organisatie ook zeker nog over spreken. Maar ik snap dat het nu weinig zin heeft om aangifte te doen, omdat niet bekend is wie er precies gegooid heeft of hebben”.