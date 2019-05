Drentse bed and breakfast loopt landelijke eretitel nét mis

De stichting Bed and Breakfast reikt vandaag de prijzen uit voor de beste overnachtingslocaties in ons land. De Drentse bed and breakfast eindigde op de tweede plek."Je hoopt altijd op de eerste prijs, maar we zijn dik tevreden. We hebben een gemiddelde score van een 9.7. Deze tweede plek en die score zijn een stukje erkenning", reageert eigenaar Sander Zeldenrijk.Veerkant en Vruistuk was genomineerd vanwege positieve beoordelingen van klanten en luxe faciliteiten. De bed and breakfast is gelegen op een kleinschalige alpaca-boerderij.Zeldenrijk begon de bed and breakfast drie jaar geleden met zijn vrouw Joanna. De nominatie vinden ze een kroon op hun werk. "Het is mooi dat het in zo'n korte tijd tot iets moois is gegroeid."Wie een nachtje in de allermooiste bed and breakfast wil slapen, hoeft niet ver te reizen. Je vindt hem in het Friese Fochteloo, net over de Drentse grens.De eretitel gaat namelijk naar Buitengoed Op De Knolle in Fochteloo. De overnachtingsplek heeft zeer goede recensies. Meer dan driehonderd gasten beoordelen de B&B met gemiddeld een 9.9. Volgens Zeldenrijk is dat terecht. "Je moet realistisch zijn en zij hadden gewoon de beste papieren."Twee jaar geleden had Drenthe nog wel de beste bed and breakfast van het land. Logement No5 in Assen ging er toen met de eretitel vandoor