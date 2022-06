Coevorden sluit zich aan bij tiplijn Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem maakt per tip de afweging welke organisatie ze inlicht. Voorheen was dat in Coevorden altijd de politie, maar nu komen dergelijke tips dus ook bij de gemeente. Bergsma: "In samenwerking met de politie kwamen we de tips soms wel tegen, maar niet altijd. Dat kan komen door gebrek aan capaciteit bij de politie."

Eerste Drentse gemeente

In Nederland zijn inmiddels 265 van de 344 gemeenten aangesloten. Janssen hoopt dat er na Coevorden meer Drentse gemeenten volgen. "Het doel is dat in 2024 alle Nederlandse gemeenten bij ons zijn aangesloten, maar gemeenten moeten daar zelf toe bereid zijn."

Volgens burgemeester Bergsma is het belangrijk dat de gemeente nu ook direct wordt ingelicht. "Wij hebben bevoegdheden om op te treden tegen bepaalde criminele activiteiten, zoals een hennepkwekerij dus. "Daarnaast is het belangrijk dat we als samenleving nee zeggen tegen crimineel gedrag. Daar zitten grote risico's aan, denk aan ontploffingsgevaar of giftige stoffen bij een drugslab. Dat moeten we niet willen", aldus de burgemeester, die over de veiligheid en handhaving in de gemeente gaat.

Daarom is publiciteit volgens de gemeente Coevorden belangrijk. "Regelmatig lossen we samen met de politie criminele zaken op dankzij meldingen van burgers, anoniem of niet. Daarom hoop ik dat dit voor nog meer tips zorgt, zodat we ook kunnen optreden", besluit Bergsma.