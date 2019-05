Twee anonieme tips woningoverval op 82-jarige vrouw in De Krim

Bij een woningoverval in december 2018 werd ze opgesloten in een meterkast. Pas vijftien uur later werd de vrouw weer bevrijd door vriendinnen.Twee anonieme tipgevers hebben aan de politie verteld dat een inwoner van Coevorden betrokken zou kunnen zijn bij de overval. Ook heeft de politie informatie ontvangen dat het om drie daders zou gaan.De buit van de overval bestond uit trouwringen, een laptop en een zitmaaier. De gele Stiga Estate Tornado-zitmaaier, met licht beschadigd zadel, zou zijn gezien in een tuin in Coevorden. De politie zoekt daarom naar meer sporen in en rond die stad.Op 10 december drongen twee mannen het huis van de vrouw aan de Kikkertsveldweg in De Krim binnen. De bewoonster werd bedreigd met een taser en opgesloten in de meterkast. Het huis werd doorzocht, waarna de mannen haar aan haar lot over lieten. Vriendinnen vonden haar vijftien uur later.