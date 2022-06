Dood gevonden zwanen Zuidlaren verongelukt, niet vermoord

De twee zwanen die half april verminkt in een weiland bij Zuidlaren zijn gevonden, zijn niet door dierenmishandeling om het leven gekomen. Dat schrijft minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal.

"Uit navraag bij de provincie Drenthe is gebleken dat hier geen sprake is geweest van dierenmishandeling. De betreffende zwanen zijn tegen hoogspanningsleidingen gevlogen en als gevolg daarvan dood gegaan", antwoordt de minister op vragen van Partij voor de Dieren-Kamerlid Leonie Vestering.

Medewerkers van de Dierenambulance vonden de zwanen op 13 april in een weiland aan de Nieuwe Dijk. De poten leken afgeknipt en er bestond het vermoeden dat er kogelgaten in de kadavers zaten. "Om misselijk van te worden", zei een medewerkster die de politie inschakelde.

Naar aanleiding van de vermeende zwanenmoord stelde de PvdD vragen. De partij wilde ook weten of mishandeling van zwanen toeneemt, zoals de partij vermoedt. Cijfers daarover heeft het ministerie niet. "Het exacte aantal meldingen over dit type overtreding kan alleen door handmatige analyse worden vastgesteld. Een dergelijke zoekslag vergt zeer veel tijd en capaciteit van het OM en de politie en is tot nu toe niet als proportioneel gekenschetst."