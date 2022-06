Emmen verliest: geen vergunning nodig voor reclameframes op elektriciteitshuisjes

Er is geen vergunning nodig voor het plakken van speciale frames op trafohuisjes en elektriciteitskasten, waar weer reclameborden ingeschoven kunnen worden. Dat bepaalde de Raad van State vandaag in het juridische gevecht tussen Centercom Buitenreclame en de gemeente Emmen.

De hoogste bestuursrechter heeft het hoger beroep van de gemeente ongegrond verklaard. Centercom hangt met kit reclameframes van driekwart meter bij een meter op aan nutshuisjes. Dat gebeurt met toestemming van eigenaren Enexis en KPN. Centercom is niet alleen in Emmen actief, maar ook in andere plaatsen. Concurrent Hoffman Outdoor Media wil dat gemeenten optreden tegen de wisselframes van Centercom uit Amstelveen. Emmen deed dat. Het reclamebedrijf kreeg een dwangsom opgelegd, omdat er geen vergunning was aangevraagd.