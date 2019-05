Crematorium Eelderwolde verliest strijd tegen concurrent

Uitvaartverzorger Dela mag bij het Hoendiep in Groningen gewoon een crematorium bouwen, zo oordeelt de raad. Re-Spectrum, de eigenaar van Ommeland en Stad, vreest de komst van nog een crematorium zo dichtbij. Het zou weleens een stevige concurrent kunnen worden.Volgens Re-Spectrum zal door het grotere aanbod de spoeling te dun worden en gaan er mogelijk crematoria in de regio failliet. De Raad van State is het daar niet mee eens en wijst op eerder onderzoek. Daaruit blijkt dat er in 2027 zelfs na de komst van het crematorium in Groningen nog behoefte is aan 130 crematies extra per jaar.Ook is de raad het niet eens met Re-Spectrum dat een crematorium minimaal 900 crematies per jaar moet verzorgen om rendabel te zijn.