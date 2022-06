Drukker voor de rechter vanwege betrokkenheid ‘windmolenterreur’

Johnny R. werd in juni 2019 tegelijk met beide 'Jannen' opgepakt. Met veel machtsvertoon arresteerde de politie hem in zijn drukkerij in Stadskanaal, vertelde zijn zoon destijds aan RTV Drenthe . Het Openbaar Ministerie ziet de drukker als handlanger. In zijn drukkerij zijn de zwartboeken, die Jan Nieboer volgens justitie op USB-sticks aanleverde, afgedrukt. Het OM beschuldigt hem van medeplichtigheid aan poging tot dwang. Doel van Nieboer en H. was immers het laten stoppen van de bedrijven met hun werkzaamheden. Bij de bedrijven die op de aanklacht van R. staan is dat niet gelukt.