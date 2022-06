Grolloo maakt zich op voor Bluesfestival: 'Vandaag verwacht ik duizend campinggasten'

Duizenden eieren

In de vroege ochtend ontwaakt de camping. Hier en daar hoor je blues uit een tent of caravan komen. De koffie is gezet en de campinggasten lopen naar het ontbijt dat bij het campingarrangement hoort. Aan de lopende band wordt de koffie bijgevuld en ook de eieren gaan als warme broodjes over de toonbank. In de schuur staan zo'n 6.000 eieren voor het hele weekend, denkt Martijn Veenstra, die voor vandaag benoemd is tot Chef ei. Iets na negenen zijn er al bijna 400 eieren doorheen gegaan, schat hij. "Vandaag hebben we roerei, morgen een gekookt ei en zo gaat het maar door."

Sfeer en liefde voor muziek

Terwijl Veenstra doorgaat met eieren bakken, zitten gasten zoals Rob van der Velden al aan het ontbijt. "Dit is de charme van dit allemaal", zegt de man uit Vlissingen terwijl hij naar de tafel wijst waar hij en zijn vrienden zitten te eten. "Dit gezelschap. Geweldig. Hartstikke leuk!". Ook vriend Anton Swennen eveneens uit Zeeland is voor de derde keer aanwezig op het festival. "Eigenlijk kijk ik uit naar het hele festival", meent hij. "Het is elke dag weer wat anders. We zitten natuurlijk met vrienden bij elkaar dus heb je sowieso al lol."

De gemene deler op de camping is de liefde voor muziek en de gezelligheid die daarmee gepaard gaat. "Het is een fantastische sfeer", vertelt Ronald uit Wageningen. De artiesten zijn mensen die al veertig jaar stil staan in de tijd staan en nog steeds leuk zijn, meent hij. Ronald, wie niet met zijn achternaam genoemd wil worden, kijkt erg uit naar de Amerikaanse singer-songwriter Beth Hart. "Die wil ik graag zien, dat is echt een geweldige artiest." Bert Hoogeveen zit tegenover Ronald aan de ontbijttafel. Voor hem draait het de komende dagen meer om de sfeer. "Wij komen hier voor de pauzes en de camping. De muziek is bijzaak", zegt hij met een knipoog.