Eerste broedpoging van kraanvogels Fochteloërveen mislukt

Provincie en Natuurmonumenten zoeken oplossing voor verdroging Fochteloërveen.

Marjan Dunning is boswachter van Natuurmonumenten in het Fochteloërveen. Ze zag dat de kraanvogelpaartjes van hun broedlocatie af zijn. Dat de eerste broedpoging is mislukt merkte Dunning doordat de kraanvogels weer in paartjes vliegen. "Ze broeden en voeden allebei. Er is dan altijd eentje op het nest."Dunning geeft aan dat het lage waterpeil de kraanvogels bedreigt: water vormt de natuurlijke bescherming van hun nesten. "Kraanvogels leggen altijd twee eieren. Dat doen ze op een kleine verhoging, een pol veen of gras, wanneer de waterstand niet hoog genoeg is kunnen er andere beesten bij. Zoals een vos of slang."Kraanvogels zijn erg gesteld op rust en zijn heel gevoelig voor verstoring. De vogel broedt sinds 2001 in het Fochteloërveen. Dat was voor het eerst in Nederland sinds eeuwen. "Ze hebben het Fochteloërveen uitgezocht vanwege het unieke landschap en de rust. Als ze eenmaal verstoord zijn en van hun nest weggaan, komen ze niet meer terug bij dat nest."Ook mensen zorgen door de droogte voor verstoring. Eerder waren delen van het gebied te nat om te wandelen. Door de droogte is dat veranderd. Dunning ziet dat mensen nu buiten de paden wandelen. Het mag niet, maar het gebeurt wel. Ze roept wandelaars op om vooral op de paden te blijven.De afgelopen dagen heeft het geregend, maar dat is lang niet genoeg om het tekort aan te vullen. "Het waterpeil is vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen tien jaar veertig tot vijftig centimeter lager. Dat is een extreme achterstand. We wachten op wat komen gaat. Ik hoop op een heel nat en daardoor goed veenzomertje, maar ik houd mijn hart vast.""We zijn druk aan het puzzelen hoe we om kunnen gaan met die extremen in het weer. We hebben periodes van droogte, maar soms valt er ook veel water in een keer. Die combinatie is de bottleneck. Het waterpeil verschilt wel zestig centimeter tussen natte en droge periodes."Het Fochteloërveen is afhankelijk van water. "Planten als hoogveenmossen, het eenarig wollegras en lavendelheide zijn typerend voor hoogveenterreinen. Ze hebben natte voeten nodig. Door de droogte krijgen andere soorten ineens de kans om zich te vestigen. Grassen slaan nu goed aan. Als ze dominant worden ten opzichte van venen en mossen dan is dat een dramatische ontwikkeling. Het unieke van het hoogveen staat onder druk door de droogte."Meer weten over de kraanvogel? Natuurmonumenten houdt op 21 mei een informatieve avond over de kraanvogel.