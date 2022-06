Organisaties Hoogeveen strijden tegen financieel misbruik ouderen

Een bonte verzameling aan instellingen in Hoogeveen bundelt de krachten in de strijd tegen financieel misbruik van ouderen. Die doelgroep is volgens de organisaties het kwetsbaarst voor fraude.

Zorginstellingen, banken, een notariskantoor, maar ook de diaconie van de kerk. Ze trekken samen, onder de naam Alliantie Hoogeveen financieel veilig ouder worden, ten strijde om slachtoffers te voorkomen of deze zo goed en professioneel mogelijk te begeleiden als het al is misgegaan. Zo komt er een centraal meldpunt voor iedere burger of organisatie in de gemeente Hoogeveen.

Brieven en mailtjes

"Het doel van de alliantie is om met zoveel mogelijk verschillende organisaties bewustwording te creëren bij ouderen. Ook moeten mantelzorgers leren signalen te herkennen van financieel misbruik", zegt Maureen Kroesen van Notariskantoor Scholten en Wilmink. Het draait om het herkennen van frauduleuze brieven, mailtjes en appjes. "Maar ook bijvoorbeeld een hulp in het huishouden die fraudeert."

Door allerlei verschillende instellingen er bij te betrekken, hoopt de alliantie zoveel mogelijk ouderen te bereiken. En dat is nodig, zegt Kroesen. "Cijfers over Hoogeveen zijn niet bekend, dat komt ook doordat mensen het uit schaamte niet delen. Maar in Nederland krijgt naar schatting een op de honderd ouderen te maken met financieel misbruik."

Aftrap

Komende dinsdag is er een bijeenkomst in de bibliotheek in Hoogeveen om het project af te trappen. "Die is niet alleen voor oudere mensen die hier mee te maken krijgen. Mensen die hulp nodig hebben, hoeven natuurlijk niet alleen ouderen te zijn. Iedereen die er meer over wil weten is welkom", aldus Kroesen.