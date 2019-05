Subsidie Huurdersfederatie stopgezet om bezuinigingen

"We hebben in een convenant opgenomen dat de subsidie wordt verstrekt onder voorbehoud dat de begroting van de gemeente hiertoe mogelijkheden biedt. Gezien de financiële situatie is dit een van de bezuinigingen die is opgenomen in onze bijgestelde begroting", aldus de woordvoerder. De Huurdersfederatie loopt daarmee een bedrag van 12.500 euro mis.Emmen gaat de komende vijf jaar 21,5 miljoen euro bezuinigen. Maar daardoor komen zo'n 2.500 huishoudens straks niet meer in aanmerking voor hulp van de Huurdersfederatie. De club ondersteunt mensen die bij een commerciële verhuurorganisatie huren en komt onder meer in actie bij problemen tussen huurder en verhuurder.Volgens Astrid Scholtens van de Huurdersfederatie staan huurders straks in de kou. "Wij helpen alle huurders. Dat is een verschil met andere organisaties. Als je bijvoorbeeld bij de huurdersvereniging van Domesta aanklopt en je huurt niet bij Domesta, dan helpen ze je logischerwijs ook niet", aldus Scholtens. "Maar commerciële huurders hebben straks helemaal geen vertegenwoordiging meer."De Huurdersfederatie organiseert ook bijeenkomsten en er is volgens Scholtens veel belangstelling voor. "Anderhalve week geleden hadden we bijvoorbeeld een bijeenkomst over brandpreventie. Het was zo vol, dat de mensen er niet meer mensen bij konden."De club heeft de indruk dat de gemeente hun werk niet belangrijk genoeg vindt. De Huurdersfederatie heeft de situatie inmiddels aangekaart in de gemeenteraad van Emmen.Bezuinigingen zijn volgens de gemeente overigens niet de enige reden dat de subsidie wordt ingetrokken. Inmiddels zijn er meerdere huurdersorganisaties, maar die krijgen geen subsidie. "Hierdoor was er sprake van een ongelijk speelveld", zegt de gemeente.