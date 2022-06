Geslaagd of niet? Zenuwslopende dag voor scholieren aangebroken

Een zenuwslopende dag is aangebroken voor eindexamenkandidaten op middelbare scholen. Vandaag krijgen vwo'ers, havisten en vmbo'ers (theoretische en gemengde leerweg) te horen of ze geslaagd zijn of toch gezakt. Daarmee komt voor hen een eind aan een vreemd schooljaar, dat mede door maatregelen tegen het coronavirus werd beïnvloed.

Een docent met een bloemetje aan de deur, of gewoon een telefoontje met het goede nieuws. Het wachten op de boodschap van school lijkt op een dag als deze eindeloos te duren. Het rinkelen van de telefoon rond een bepaald tijdstip betekent voor de leerling op de ene school slecht nieuws, voor de ander is het juist reden voor een feestje: geslaagd!

Dubbeldekker

Zo hopen scholieren op het Dr. Nassau College in Norg dat ze niet gebeld worden, want dat betekent gezakt. Maar komt er opeens een dubbeldekker-cabrio voor het huis rijden? Dan mogen de kandidaten een vreugdedansje doen. Vanaf 13.00 uur gaat de school in deze bus namelijk langs bij alle geslaagde leerlingen.

Bij het Esdal College in Emmen gaat het er iets minder spectaculair aan toe. Op deze school bellen de mentoren met hun leerlingen, ongedacht de uitslag. De kandidaten die zijn gezakt of een herkansing moeten doen, komen naar school om het een ander te bespreken. Het feestje voor alle geslaagden staat in de avond op de rol. Zij krijgen dan hun cijferlijst, een bloem, een kaartje en een vlag. Op veel scholen in Drenthe is dit vandaag in grote lijnen de gang van zaken.

Hoog slagingspercentage

Er bestaat overigens een goede kans dat het slagingspercentage dit jaar hoger ligt dan gebruikelijk. Dat komt door de soepele regels die zijn ingevoerd vanwege de coronacrisis. Leerlingen zaten enkele weken thuis om verspreiding van het virus te voorkomen, bepaald niet bevorderlijk voor de prestaties van deze 'coronageneratie'. Zo mag een leerling een of meer vakken naar achteren schuiven (het tweede tijdvak), zodat er meer tijd is in de voorbereiding. Ook is er een extra herkansing - twee in plaats van een - en mag een vak worden weggestreept. Dit geldt alleen niet voor kernvakken zoals Nederlands, Engels of wiskunde.

Normaal gesproken horen alle leerlingen op dezelfde dag hun uitslag, maar dit jaar gaat het anders bij het vmbo-kader en -basis. Zij horen woensdag 15 juni of ze geslaagd zijn. Door de soepelere regels hebben zogeheten normeringsexperts minder tijd om alle examens te normeren en daarom is besloten een gedeelte naar achteren te schuiven. Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) gaat ervan uit dat alles volgend jaar weer normaal gaat.

Geslaagd? Stuur jouw foto op!

Kreeg jij vandaag goed nieuws te horen? Wij zijn uiteraard erg benieuwd naar de versieringen bij jou thuis en jouw stralende lach. Een foto sturen kan naar redactie@rtvdrenthe.nl.