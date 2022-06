Verdachte brandstichting Schipborg ook in beeld voor branden Hoogeveen

De 40-jarige Leeuwarder die verdacht wordt van het aansteken van een brand in Schipborg in mei, wordt ook verdacht van twee woningbranden in Hoogeveen. Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt nog of hij ook iets te maken heeft met andere branden in de regio tijdens dezelfde periode.

Brandenreeks

De man is op 14 mei aangehouden vanwege een inbraak in Tynaarlo. Tijdens het politieonderzoek werd de man opnieuw aangehouden omdat de politie vermoedde dat hij ook iets te maken heeft met in totaal vijf branden in Schipborg en Zeegse in de nacht van 12 op 13 mei. Van één van die branden wordt hij nu daadwerkelijk verdacht. Daarnaast verdenkt het OM hem van twee diefstallen in dezelfde dorpen als waar de branden plaatsvonden.

In een paar uur tijd gingen op campings in de twee dorpen een vouwwagen, een blokhut en twee chalets in vlammen op. Ook werd brand gesticht bij een restaurant en partycentrum in Schipborg. Het gedeelte van het horecabedrijf waar de brand uitbrak, is nog gesloten. Bij de branden raakte niemand gewond.

Woningen in Hoogeveen

Het OM verdenkt de man nu ook van de branden in twee rijtjeshuizen aan De Kroon in Hoogeveen op 15 april. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Nog dezelfde avond werd een 40-jarige man uit Hoogeveen door de politie opgepakt. Het blijkt nu dat het dezelfde man is die verdacht wordt van een brandstichting in Schipborg. Volgens het OM staat hij ingeschreven in Leeuwarden, maar heeft hij ook in Hoogeveen gewoond.

Na de branden in Hoogeveen heeft de Leeuwarder twee weken in voorarrest gezeten. Op 4 mei werd de man voorlopig vrijgelaten, maar hij bleef verdachte in de zaak. Inmiddels zit hij opnieuw opgepakt omdat hij mogelijk te maken heeft de branden en diefstallen in de Noord-Drentse dorpen. Dit keer bepaalde de rechter dat de man de komende drie maanden niet vrijkomt.

'Wellicht meer branden gesticht'

Een dag voor de branden in Zeegse en Schipborg vatte ook een campinggebouw op de Schaopvolte in Eext vlam. Het OM kan nog niet zeggen of er een verband is met die brand, maar onderzoekt wel of de man iets afweet van andere branden.