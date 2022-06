Geen kraampjes, maar meedoen en beleven: Uitmarkt Emmen wordt Uitfestival

De jaarlijkse Uitmarkt in Emmen gaat op de schop: het evenement, waarmee het culturele seizoen steevast wordt afgetrapt, wordt uitgebouwd tot een heus festival.

Op zaterdag 10 september vormt het Rensenpark in Emmen het decor voor het 'culturele festijn nieuwe stijl'. Zowel amateur- als professionele cultuurorganisaties laten die dag zien wat ze in huis hebben.

Volgens artistiek leider Ruth Semmekrot is er gekozen voor een nieuwe opzet. "De Uitmarkt was voorheen vooral gebaseerd op presenteren." Deelnemers staan in dat geval achter kraampjes om informatie te geven over hun activiteiten.

Meer verbinding

In het bijbehorende programma lag het accent vooral op muziek. "Er is nu gekozen voor een formule waarbij we het publiek meer willen betrekken. Er zijn workshops, een cultureel doe-programma voor kinderen. De verenigingen staan ook niet meer achter kraampjes, maar in een tent. Zo ontstaat er meer verbinding met het publiek", verwacht Semmekrot.

Muziek is verder niet meer leidend, maar maakt in de nieuwe opzet deel uit van de totale programmering met theater, beeldende kunst en dans. 'Meedoen, beleven en verwonderen', daar draait het om, aldus Semmekrot.

Frankrijk

Het Rensenpark wordt van 13.00 uur tot middernacht omgetoverd tot een cultureel festijn. De middag is gericht op het gezin met een speciaal plein met activiteiten voor de kinderen. 's Avonds wordt het festival afgesloten met een muziektheaterspektakel uit Frankrijk en twee grote muziekacts. Deze maand wordt het volledige programma bekend gemaakt. De toegang is, net zoals in voorgaande jaren, gratis.