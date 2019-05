'Meer dierenartsen naar slachthuizen Noorden'

Een collega zal voortaan meekijken, ter plekke of op afstand. Schouten noemt dat het 'vierogenprincipe'. "Over het toezicht op voedselveiligheid en dierenwelzijn mag geen enkele twijfel bestaan."Reden voor de ingreep zijn berichten van RTL over zeker honderd zieke en kreupele dieren die tegen de regels in zijn vervoerd naar de slachthuizen. Omdat dierenartsen van de NVWA niet ingrepen, zou er afgekeurd vlees in de voedselketen terecht zijn gekomen. De voedselwaakhond ontkent dat.De NVWA gaat praten met alle betrokkenen in de keten, waaronder de slachthuizen en de transporteurs, om het belang van dierenwelzijn en voedselveiligheid nogmaals te benadrukken.Enkele Drentse slachters laten aan RTV Drenthe weten de extra controles goed te vinden, omdat iedereen gebaat is bij een hoge kwaliteit in de vleesproductie. "Wij slachten nooit slecht vlees", zegt Arie Bos van ABZ Anloo.Een grotere slachter uit de provincie reageert anoniem: "Al komen ze met tien man, dat maakt mij niet uit. Wij hebben toch niks te verbergen." Hij baalt ervan dat de sector slecht in het nieuws komt. "Je wordt gewoon in het verdomhoekje gezet. Ik zie het als een aanval op sector."Ook zijn de extra controles volgens hem niet nieuws. "Er zijn wel vaker twee of meer artsen. Ik begrijp de ophef niet."