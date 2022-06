Toeslagenouders uit Pesse weer naar rechter: 'Als wij het niet doen, gebeurt er niks'

"Dat zijn dik boven de dertig", telt Pessenaar Jurgen Deceuninck het aantal rechtszaken dat zijn gezin inmiddels gevoerd heeft. "Op allerlei verschillende fronten uiteraard. De kinderen, het financiële gedeelte, bewindvoering, gemeente: ga zo maar door." Zeven jaar geleden zijn hun dochters - Zoé en Nora - uit huis geplaatst. Dat gebeurde omdat Jurgen en zijn vrouw Gerda slachtoffer werden van de toeslagenschandaal.

Jaren geleden vroeg Gerda iets te veel kinderopvangtoeslag aan. Toen dat aan het licht kwam, werd ze als fraudeur bestempeld. Het stel moest de volledige toeslag terugbetalen, en kon hiertegen ook niet in beroep. Omdat Gerda als fraudeur werd gelabeld, had ze ook geen toegang tot rechtsbijstand of zelfs maar een betalingsregeling. Als gevolg van de toeslagenaffaire zijn in totaal 1.115 kinderen uit huis geplaatst, blijkt uit cijfers van het CBS.

Geen schot in de zaak

Een jaar geleden viel het kabinet Rutte III over de toeslagenaffaire. Ondanks dat de zaak nog regelmatig het nieuws haalt, en er regelmatig debatten over gevoerd worden in de Tweede Kamer, heeft dit nog niet tot concreet resultaat geleid voor het gezin-Deceuninck.

"Het is meer gepraat dan dat er iets wordt uitgevoerd. Als we het zelf niet doen, dan gebeurt er niks", verklaart Jurgen Deceunick de actie die hij onderneemt. Mede daarom staat het gezin morgen weer voor de rechtbank in Zwolle. "We zien onszelf genoodzaakt iedere keer de rechtsgang te nemen, want alleen daarmee kan je bij de echte problemen komen."