'De ramadan is een soort bezinning van het leven'

Yasar Eraslan van de moskee in Hoogeveen is één van de moslims die meedoet aan de ramadan. We stelden hem zes vragen."Je leeft er naartoe. Een jaar lang wacht je erop. Het is de tijd van bezinning. Natuurlijk is het wel een grote opgave en in het begin van de ramadan moet je vaak even wennen. Maar na een week ben je gewend en valt het wel weer wat mee.""De ramadan is bedoeld om aan je naasten te denken. Je bent niet alleen en je moet ook denken aan de mensen die het minder hebben. Mensen die honger lijden bijvoorbeeld. Het is een soort bezinning van het leven. Je zou dat eigenlijk wel twaalf maanden per jaar moeten doen, maar deze maand is er extra aandacht voor.""Ik heb gewoon nachtdienst gehad. Dat kan een voordeel zijn, omdat je dan overdag gewoon slaapt en dus ook geen behoefte hebt aan eten. Op de momenten dat ik eet, ga ik niet ineens me helemaal volproppen. Ik eet normaal, net als anders."Er zijn onderzoeken gedaan en het schijnt wel gezond te zijn, mits je het op een goede manier doet. Dus als je eet, moet je goed gebalanceerd eten. Dus niet een patatje bijvoorbeeld.""Iedereen die in staat is om te kunnen vasten moet meedoen. Maar mensen die bijvoorbeeld ziek zijn of op reis gaan, hoeven niet te vasten."Natuurlijk, daar kijkt iedereen naar uit. Het betekent het einde van de ramadan. Dat wordt feestelijk gevierd, maar ook dit heeft natuurlijk een betekenis. Je gaat bijvoorbeeld ouderen bezoeken in het bejaardenhuis. Het draait om het samenzijn."Het Suikerfeest begint op 4 juni.