Legendarisch popfestival Woodstock herleeft deze zomer in Emmen

De plannen werden in het Bruggebouw gepresenteerd, in aanwezigheid van de bekende Amerikaanse fotograaf Elliot Landy. Hij was in 1969 de huisfotograaf van Woodstock.Van de foto’s die hij toen maakte wordt in het Rensenpark in Emmen een expositie gemaakt. Ook staat een flink aantal randactiviteiten op de rol, zoals een hippiefestival, een hippiemarkt en een hippiemodeshow.Ook in het Duitse Papenburg worden foto’s getoond van Woodstock. "Mensen die echt alles willen zien moeten eigenlijk beide plaatsen bezoeken", aldus Marcus Steffen van Octopus Entertainment, het Duitse bedrijf dat met het idee kwam voor de fototentoonstelling.De expositie in Emmen, in de ruimte van het CBK in het Rensenpark, wordt ingericht door Museum Collectie Brands uit Nieuw-Dordrecht. "We gaan ook de muziekcultuur van die periode in Emmen in het verhaal meenemen", zegt Hilde van den Berg, de conservator van Museum Collectie Brands. "Ik heb die periode zelf niet meegemaakt, maar weet wel dat bijvoorbeeld Tin Pan Alley daar toen een grote rol in heeft gespeeld."Woodstock heeft bij de oudere jongeren van nu nog altijd iets magisch. Er kwamen, ondanks het slechte weer, honderdduizenden bezoekers op het popfestival af. "De sfeer was echt uniek", herinnert Elliot Landy zich nog goed. "Het voelde alsof je onderdeel was van één grote familie."De digitale camera was in 1969 nog niet uitgevonden. Landy ging met vijf analoge camera’s het modderige festivalterrein op. Hij schoot zo’n 80 filmrolletjes vol, de helft in kleur, de andere helft in zwart-wit. Op elk rolletje pasten 36 foto’s. "Ik denk dat ik van zo’n 200 foto’s kan zeggen dat het echt goede foto’s zijn."Druk voelde hij niet bij het vastleggen van Woodstock. Rijk is hij er uiteindelijk evenmin van geworden. "Wel van binnen, maar niet in dollars", lacht de fotograaf, die destijds 26 was. Het concert van Jimi Hendrix miste hij trouwens, omdat de winkel van zijn vriendin op dat moment in brand was gevlogen.