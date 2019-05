Moordenaar Dirk de V. (69) uit Assen overleden

Dat heeft de familie van Van Wijk te horen gekregen van het Openbaar Ministerie, meldt RTV Noord Nog geen twee maanden geleden werd de tbs van De V. verlengd . Bij de zitting zei hij dat hij niet meer wilde leven. Dirk de V. is een natuurlijke dood gestorven, hij verkeerde in een zeer zwakke gezondheid.Sinds 2011 verbleef hij in de extra beveiligde tbs-kliniek in Vught, de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland. Hij werd gezien als één van de gevaarlijkste tbs-patiënten van ons land.De V. zat sinds 1976 in tbs maar ging na zijn vrijlating in 1999 opnieuw de fout in door de licht autistische Tjirk van Wijk (27) met meer dan zestig messteken om het leven te brengen in de Groningse wijk Beijum. De V. was onder invloed van drank en drugs. Hij kreeg veertien jaar cel en tbs opgelegd.Nabestaanden van Tjirk van Wijk laten bij RTV Noord weten opgelucht te zijn dat De V. is overleden.