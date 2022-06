Heli Holland roept op tot bouwstop Pottendijk: 'Als die molens er eenmaal staan, kun je niets meer'

Heli Holland in Emmer-Compascuum heeft bij de provincie Drenthe een bouwstop aangevraagd voor de bouw van de twee meest westelijke molens van het in aanleg zijnde Energiepark Pottendijk. Volgens directeur René van der Haring is de 'illegale plaatsing' van deze twee turbines in strijd met het geldende luchthavenbesluit. De molens zouden te dicht op de aanvliegroute van de helihaven komen te staan.

Energiepark Pottendijk, dat ligt tussen Emmer-Compascuum en Nieuw-Weerdinge, gaat bestaan uit veertien windturbines en ruim 35 hectare aan zonneakker. Vanwege de noodzakelijke omgevingsvergunning en een nieuw luchthavenbesluit hebben alle betrokken partijen (overheid, de initiatiefnemer van het energiepark en heliport) afspraken gemaakt over de verdeling van het lichtruim voor wat betreft de helikopters en turbines.

Een van de belangrijkste afspraken is dat de twee westelijke turbines geschrapt worden. De twee molens stonden te dicht op de aanvliegroute met als gevolg een hoog botsingrisico.

Wieken liggen klaar

Tot verbazing van Van der Haring werden beide molens niet uit het plan geschrapt, maar schoven ze een eindje op in oostelijke richting, net buiten de afgesproken obstakelvrije zone. Daar zouden de molens desondanks alsnog een potentieel gevaar voor de helikopters kunnen vormen, stelt hij.

Hij heeft hierover inmiddels meerdere malen aan de bel getrokken bij gemeente en provincie. In de tussentijd vordert de bouw van het park gestaag. Alle gaten voor de molens zijn al gegraven. Ook bij de locaties van de twee molens in kwestie liggen de wieken inmiddels klaar.

Reden voor Van der Haring om een bouwstop de deur uit te doen. "Ik wil graag dat de provincie onderzoek doet naar de legitimiteit van het luchthavenbesluit en dat er op basis daarvan gehandhaafd wordt. Als het allemaal klopt, dan is er niets aan de hand." Maar Van der Haring weet naar eigen zeggen wel beter.

'Nooit geannuleerd'

Hij liet eind vorig jaar al onderzoek doen naar Pottendijk door het Koninklijke Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Dit centrale instituut voor luchtvaartonderzoek in Nederland concludeerde in hun rapport dat beide molens in feite nooit zijn geannuleerd, terwijl dat wel had moeten gebeuren. "Molen 1 is slechts 119 meter verschoven, maar de rotordiameter van de turbines is van 90 naar 131 meter gegaan."

De helikopters moeten als gevolg daarvan een afstand van 250 meter bewaren. Bij molen 3 valt er nog een mouw aan te passen wat betreft de wijzigingen in de vluchtroute, maar een botsing met molen 1 is in dat scenario bijna niet te voorkomen, aldus de NLR.

Kleine kans

De langere wieken van molen 1 bereiken ook de grens van de obstakelvrije zone. De huidige opzet voldoet daarom niet aan de voorwaarden van het luchthavenbesluit, waarin sprake is van het schrappen van beide locaties. De door de overheid afgegeven Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim (VVGL) is daarmee ongeldig, zegt de NLR. De kans is ook klein dat de minister met de huidige opzet een nieuwe gaat afgeven, zegt het instituut.

WOB-verzoek

In het afgelopen half jaar heeft Van der Haring bij de gemeente Emmen gevraagd naar hoe de communicatie is verlopen inzake de verplaatsing van beide molens en hij vermoedt dat daar de oorzaak ligt van de ontstane situatie. "Hoe is bepaald dat die twee locaties niet geschrapt maar slechts verplaatst werden? Dat wil ik weten."

Van der Haring diende al een WOB-verzoek in om inzicht te krijgen in de gang van zaken. "Maar wat krijg ik? Half openbare stukken waarmee we al bekend mee waren." Daarom is hij nu overgegaan op het aanvragen van een bouwstop bij de provincie, die de verantwoording draagt voor het luchthavenbesluit. "Als die molens er eenmaal staan, kun je niets meer. Stel, je komt voor de rechter te staan. Dan luidt het antwoord: ja, ze staan er al. En juist dat probeer ik te voorkomen."

Geen uitspraken