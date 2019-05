Staking bij NS: geen treinen op dinsdag 28 mei

Dat betekent dat je die dag op het traject Groningen-Zwolle niet met de trein kunt reizen. Op het traject Emmen-Zwolle, waar Arriva de vervoerder is, kun je voor zover bekend wel gewoon met de trein.In maart staakte NS-personeel ook, toen ging het om een symbolische staking van 66 minuten . Dat getal verwijst naar de pensioenleeftijd die de medewerkers willen handhaven. Die staking werd destijds onderbroken door de aanslag in een tram in Utrecht."Op en rondom het spoor kennen we veel fysieke en emotioneel zware functies. Agressie, onregelmatig werken, lawaai, lopen door rijdende treinen en voor de monteurs het treinonderhoud, vergen veel van de mensen. Nu de AOW-leeftijd steeds verder naar achteren schuift, zie ik steeds vaker leden voor de finish uitvallen. Onze achterban vindt dat die gekkigheid gestopt moet worden", reageert Henri Janssen van FNV Spoor.Evert Jan van de Mheen van CNV Vakmensen vult aan: "Een grote groep werknemers bij de spoorwegen is al heel vroeg begonnen met werken. Dan is het logisch dat je na heel veel dienstjaren gewoon van je pensioen wil genieten. Die AOW-leeftijd moet dus niet omhoog."De NS betreurt de 24-uursstaking op het spoor die de bonden hebben aangekondigd. "Dit zou zeer ingrijpend zijn voor onze reizigers. Zij worden hiermee de dupe van een conflict waar NS geen partij in is", laat de vervoerder weten.Een dag later, op woensdag 29 mei, kondigt de FNV meer acties aan. Die dag is gebombardeerd tot 'pensioenactiedag'. Onder meer mensen in de metaal en bouw gaan dan naar verwachting voor 24 uur staken. Er zijn die dag verschillende actiebijeenkomsten, waaronder in Groningen.