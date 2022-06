Na een dwarslaesie toch weer lopen, het kan met een exoskelet

Het zal je maar gebeuren: een dwarslaesie door een ongeluk in het verkeer. Het overkwam Dennie Jager uit Appingedam negen jaar geleden. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, zag hij zijn nieuwe realiteit als een kans om andere mensen te helpen. De broodnodige ondersteuning krijgt hij van de TechHub in Assen.

Jager liep de dwarslaesie op door een ongeluk met z'n brommer, waarbij een wiel de stoep raakte. Hij viel daarbij op een elektriciteitshuisje en raakte verlamd vanaf onder zijn borst. Op het moment dat Jager wakker werd in het ziekenhuis, had hij maar één doel: weer kunnen lopen. Dat bleek na herstel moeilijk tot onmogelijk, maar met behulp van een exoskelet kan hij af en toe toch weer een blokje om maken.

Een exoskelet is een soort looprobot voor mensen die door een dwarslaesie of een hersenbloeding weer moeten leren lopen. De sensoren en de computer in het skelet zorgen ervoor dat iemand weer kan bewegen. Het frame zorgt ervoor dat de benen in de juiste positie worden gehouden en bewegen.

Ttraplopen

Tijdens zijn revalidatie hoorde Jager over het exoskelet. "Om eentje te kunnen aanschaffen ben ik een stichting begonnen om geld bij elkaar te krijgen. Daarmee heb ik er zelf een kunnen kopen, waarmee ik kan lopen. Het is geen vervanger voor mijn rolstoel, het is voor nu een hulpmiddel waarbij ik rechtop kan staan en ongeveer vier uur kan lopen. Je kan er zelfs mee traplopen."