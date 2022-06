Minder afval in Roden: nieuwe gemeentewerf deels van hergebruikt materiaal

Het is nog maar moeilijk voor te stellen, maar een braakliggend terrein aan de Ekkelkamp nabij de N372 in Roden moet eind volgend jaar het decor zijn van een gloednieuwe gemeentewerf. De gemeente Noordenveld en bouwgroep Dijkstra Draisma tekenden vandaag het bouwcontract.

Dat gebeurde in de persoon van wethouder Kirsten Ipema en Biense Dijkstra, eigenaar van het bouwbedrijf. De gemeente, opdrachtgever van het project, wil dat er een duurzame gemeentewerf komt, met brengstation.

Huidige plek te klein

Het huidige brengstation - dat op nog geen 150 meter van de nieuwe locatie ligt - is te klein geworden. "We kunnen daar niet alle afvalstromen, of eigenlijk: alle grondstofstromen, meer kwijt", zegt Ipema. "Het scheiden wil daar niet goed meer, zeker nu we zoveel mogelijk willen hergebruiken."

Ook de gemeentewerf, nu nog aan de 1e Energieweg in Roden, voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Om zelf het goede voorbeeld te geven op het gebied van duurzaamheid, heeft de gemeente Noordenveld Dijkstra Draisma opdracht gegeven een werf te bouwen met zoveel mogelijk hergebruikte materialen.

Afval bestaat niet meer

Het vinden van de juiste hergebruikte materialen is een opgave, maar niets nieuws voor het bouwbedrijf. "We hebben It Swettehùs in Leeuwarden (een centrale voor het bedienen van bruggen, red.) gebouwd met 42 procent hergebruikte materialen", zegt Dijkstra. Voor hoeveel procent de gemeentewerf in Roden straks uit hergebruikte materiaal moet bestaan, is niet duidelijk.

"Wij zoeken die materialen onder meer bij bouwhandels die niet meer slopen", vervolgt hij. Om maar aan te geven: afval bestaat niet meer, maar wordt zoveel mogelijk 'ontmanteld' om straks weer hergebruikt te worden.

Weemoed

De bouw van de gemeentewerf en het brengstation mag in totaal 9 miljoen euro kosten. Voor prijsstijgingen is wethouder Ipema niet zo bang. "Dat is het voordeel dat je veel materialen hergebruikt. Het hoeft niet uit verre uithoeken van de wereld te komen. Dat scheelt."

Het personeel van de gemeente Noordenveld moet nog even wennen aan het idee van een nieuwe locatie. "Je ziet dat mensen gehecht zijn aan hun werkplek, dus er zal straks zeker personeel met weemoed terugdenken aan de oude locatie. Maar ik denk dat als het er eenmaal staat, het personeel snel blij is met de nieuwe plek."