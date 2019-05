Tbs voor Emmenaar die zijn huis in brand stak is met jaar verlengd

De man werd in 2015 veroordeeld tot een jaar cel en tbs met voorwaarden voor brandstichting in zijn tussenwoning in Emmen.Een buurvrouw zag in mei 2015 rook uit het huis van de man komen. Zij waarschuwde de hulpdiensten, waardoor een grotere brand kon worden voorkomen. De Emmenaar had in zijn woning vuilniszakken in brand gestoken.Ook vorig jaar werd de tbs-maatregel met een jaar verlengd. Tijdens de behandeling van de zaak, twee weken geleden, gaf de reclassering aan dat de voortgang van de man tegenvalt, mede doordat er wat incidenten zijn geweest.De Emmenaar gaf aan dat hij graag overgeplaatst zou willen worden naar een voorziening waar hij meer vrijheid heeft. "Ik wil geen drugs meer, maar zonder vrijheid kan ik dat niet laten zien. Ik heb fouten gemaakt, maar daar leer je van. Ik wil zelfstandig wonen met hulp erbij", vertelde hij toen in de rechtbank.Ook de rechtbank wil dat de Emmenaar man overgeplaatst wordt, omdat de man veroordeeld is tot tbs met voorwaarden en geen tbs met dwangverpleging.