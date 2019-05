'Drenthe moet een eigen floorballteam krijgen'

De sport is onder scholieren erg populair. "Ik ben 22 jaar geleden begonnen en we hebben inmiddels een derde positie als schoolsport in heel Nederland. 700.000 kinderen komen er heel erg veel mee in aanraking en het is daar super populair", vertelt Henk Schuster, initiator van Floorball Nederland."Het is snel vertaald ijshockey in de zaal, maar dan met een bal en gewoon lopend. Daardoor is het laagdrempelig."Jochem de Bruin is oud-speler van het nationale floorballteam. Van voetbal maakte hij de switch naar floorball en nu speelt hij zijn veertiende seizoen. Als gymdocent van het Terra College in Assen weet hij ook hoe gewild de sport is."Als ik zeg 'we gaan floorballen of gaan unihockeyen', dan is iedereen altijd meteen blij. Het jammere is alleen dat het in gymlessen vaak als extra activiteit wordt gebruikt, omdat het een erg zelfstandige sport is. En dat klopt ook wel, maar daardoor wordt er wel vaak te weinig uit de sport gehaald", vertelt De Bruin.Op scholen is het dus de derde meest populaire sport, maar voor het beoefenen buiten schooltijd moet je goed op zoek. Drenthe heeft geen floorballclub of floorballteams. De dichtstbijzijnde clubs zijn gelegen in Haren, Lelystad of Enschede. Schuster traint zelf in Haren en De Bruin reist af naar Groningen. De heren vinden dat jammer, omdat floorball een goede sport is die aansluit op het sportaanbod buiten schooltijd dat er al is."Floorball is gemakkelijker dan gewoon hockey en daarnaast is het razendsnel en gezond", vertelt Schuster. "Ik weet dat er heel veel jongens en meisjes van 13, 14 jaar nu op voetbal zitten, het eigenlijk misschien niet zo leuk meer vinden en iets anders willen proberen. Die jongens en meiden hopen we binnen te krijgen", vult De Bruin hem aan.Waarom heeft Drenthe dan nog geen team? Voor een deel komt het volgens Schuster doordat het bekende veldhockey te bekend is. Daarnaast dekt hij dat de sport nog geen Olympische status heeft."Het is een vrij jonge sport, want het is pas in 1965 begonnen, maar het stond voor 2020 al op de lijst voor nominatie als Olympische Sport. Als de locatie Stockholm was gekozen in plaats van Tokyo, dan had floorball onherroepelijk op de lijst gestaan. In Zweden is het namelijk op voetbal na al de grootste sport. Maar voor 2024 hebben we goede hoop."Volgens Schuster kan de provincie in het stimuleren van floorball ook een rol spelen, bijvoorbeeld door het aanleggen van kleine hockeyvelden, de zogenaamde 'SepCourts'. "In Noord-Nederland is het nog niet zo in trek, maar kijk je bijvoorbeeld naar de omgeving van Nijmegen dan liggen daar al meer dan 25 van die kleine SepCourtbanen. Dat komt denk ik doordat de provincie Gelderland ze sponsort en vijftig procent ervan betaalt."In de gemeente Midden-Drenthe heeft Schuster samen met Kits Primair een paar jaar geleden zo'n 17 stenen sportveldjes aangelegd. "Die zijn alleen niet met zo'n mooie boarding, maar met een hek en daardoor voor floorball eigenlijk niet geschikt."Voorlopig doen de heren het met een toernooi op dinsdag 4 juni in de Spreng in Assen. Alle middelbare scholieren uit de buurt zijn welkom. "Dan gaan we een paar keer een toernooi doen en dan hoop ik in het nieuwe schooljaar eigenlijk al met een kleine club te kunnen trainen en vanuit daar een grotere club te worden", zegt De Bruin. Deze week verstuurt hij een brief aan alle middelbare scholieren uit Assen over de komst van de sport.