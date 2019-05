Eigenaresse B&B: "Heel trots op de tweede prijs"

Samen met Sander Zeldenrijk startte Van der Hove drie jaar geleden de B&B Veerkant en Vruistuk in het Tiendeveen.De B&B ligt aan het einde van een doodlopende weg met uitkijk over een heel stuk land. Op het moment dat je denkt niet verder te kunnen, kom je hun camping tegen en pas daarna zie je de B&B. "Als je bij ons op komt rijden, is het al heel spannend. Dan kom je hier en dan zie je ons prachtige Zweedse landhuis, wat ook al indruk maakt, met een vijver met vissen erin", vertelt Van der Hove.In mei 2015 kwam het stel vanuit de Randstad naar Drenthe. Een klein jaar laten startten zij de B&B. "We houden ervan om mensen het naar hun zin te maken", vertelt Van der Hove. "En met een Bed & Breakfast kan dat natuurlijk heel goed."Inmiddels lijkt het Drentse land een plekje te hebben gekregen in het hart van Van der Hove en Zeldenrijk. Trots loopt het stel over hun terrein. Een plek waar de camping, het Bed & Breakfast en ook hun alpaca's bij elkaar komen. Die alpaca's zijn een grote trekpleister, meent Zeldenrijk. Veel mensen willen een een zogehetenze mogen tijd met de dieren doorbrengen en hen voeren.In drie jaar tijd zijn ze uitgegroeid tot één van de beste B&B's in ons land. Die verkiezing gaat vanuit Stichting Bed & Breakfast Nederland . Zoals restaurants Michelin sterren kunnen ontvangen, ontvangen goede B&B's tulpen.De beste B&B staat overigens niet ver buiten onze provincie. Daarvoor moet je naar het Friese Fochteloo. Buitengoed Op de Knolle. Die overnachtingslocatie scoorde een 9,9 volgens Stichting Bed & Breakfast Nederland. Veerkant en Vruistuk scoorde 0,2 punten lager: een 9,7.Geheel verrassend was de uitslag overigens niet voor het stel uit Tiendeveen. "We hadden dit wel verwacht. Vorig jaar stond Op de Knolle ook erg hoog", vertelt Zeldenrijk. Desondanks is het stel ontzettend tevreden over deze uitslag. Toch zijn ze beiden erg gedreven om volgend jaar weer een betere prestatie neer te zetten. Over wat er nog beter kan is Van der Hove heel direct. "Die lampjes naast het bed... Deze lampen zijn niet fel genoeg om te kunnen lezen. Dus een leeslampje komt er nog aan. Daar ben ik mee bezig", zegt ze lachend.